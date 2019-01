’Apple geeft zure smaak op Wall Street’

De futures in de VS wezen erop dat de belangrijkste graadmeter met verliezen van 1,1% tot 1,9% van start zullen gaan.

Apple zal naar verwachting bij opening een dreun van bijna 8% voor de kiezen krijgen. Vooral de waarschuwing van Apple over de moeilijke gang van zaken in China hebben belegger schrik aangejaagd.

Bristol-Meyers zal eveneens in zwaar weer terecht gaan komen. Het gelanceerde megabod op biotechfonds Celgene zal het aandeel mogelijk meer dan 12% doen kelderen.

Verder maakte loonstrookverwerker ADP cijfers bekend over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven in december. De banengroei bedroeg 271.000 arbeidsplaatsen, tegen een herziene 157.000 een maand eerder. Economen hadden op 180.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.