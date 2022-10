’Geweldige traditie in Amsterdam voor ambassadeurs’

Nu maakte hij met koetsencentrale Jacob van den Broek mogelijk dat De Telegraaf samen met hoteldirecteur Robert-Jan Woltering de ambassadeurs kon uitnodigen.

Ambassadeur Elizabeth Ward (l.) (Panama) en Heinz Walker (Zwitserland) met echtgenote Senta. Alleen Friese paarden liepen er voor de zeven koetsen.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heet de ambassadeurs welkom in haar stad. Robert-Jan Woltering, directeur van Hotel De L’Europe proost met haar mee in de bibliotheek van zijn hotel.

Ambassadeurs Aiga Liepina (Letland) en Bard Ivar Svendsen (Noorwegen) rijden in een van de zeven koetsen weg op de Dam.

Nadat zij verzamelden op het marineterrein, waar commandant Nico Vermaire de scepter zwaait, wachtte Woltering hen op met een haringkar en een draaiorgel. Oud-bankier Jaap Rost Onnes, die Frank Weij van stalhouderij De Zadelhoff adviseerde bij de organisatie, stelde de ambassadeurs aan de burgemeester voor.

De Amsterdamse marinecommandant Nico Vermaire zwaait de koetsen uit.

Ambassadeur Lisa Helfand (Canada) voor café Hoppe met het Portugese ambassadeurspaar.

Ambassadeur António Almeida Lima (r.) (Portugal) en echtgenote Vanda (l.) met Jaap Rost Onnes en echtgenote Mary.

Op de Dam stond filiaal-directeur Angelique Stolk gastvrij klaar met champagne, terwijl drommen toeristen de koetsen fotografeerden. Pepijn Zonneveld van café Hoppe had de bitterballen warm bij aankomst van de stoet die behendig door de gezellige drukte werd geleid door motoragenten en de scooterrijders van Traffic Support. Enrica Flores d’Arcais van het Stedelijk Museum had eveneens wat flessen klaargezet, waar zij Van Zadelhoff bedankte voor zijn steun bij de nieuwbouw.

Consul-generaal Katharina Nanavatty (l.) (VS) op het terras van Hoppe met de Zwitserse ambassadeur Heinz Walker en zijn echtgenote Senta.

Ambassadeur Bard Ivar Svendsen (r.) (Noorwegen) met echtgenoot Sergejs Savenko en Enrica Flores d’Arcais.

Frank Weij, stalhouder van stalhouderij De Zadelhoff.

„Daar zit een dichte deur naar het Van Gogh Museum”, wees ze naar de zijgevel, „waarmee we beide musea graag ooit zouden verbinden!” Voor de voordeur stonden de chauffeurs van de diplomaten klaar, die hadden genoten.

Ambassadeur Vusi Madonsela (Zuid-Afrika) met echtgenote Yvonne.

„Dit zijn de momenten waarop ik nóg meer van mijn werk hou”, zei de Amerikaanse consul-generaal Katharina Nanavatty al aan het begin van de tocht. De Israëlische ambassadeur Modi Ephraim en zijn echtgenote Anat verbaasden zich erover dat het Amsterdams zoveel jiddische woorden kent en de Portugese ambassadeur António Almeida Lima wilde alls weten over de geschiedenis van de stad.

Ambassadeur Modi Ephraim (Israël) met echtgenote Anat, consul-generaal Katharina Nanavatty (VS) en Angelique Stolk (r.) van Gassan.

Een enkele ambassadeur had vooraf laten informeren of wellicht ook de Russische ambassadeur was uitgenodigd. Maar toen dat niet zo bleek te zijn, kon iedereen ontspannen aanwezig zijn.

Ambassadeur Aiga Liepina (Letland) maakt een foto van haar collega David Solomonia (Georgië) en echtgenote Olena Terentieva.

De Georgische ambassadeur David Solomonia was wel even met zijn hoofd bij de situatie in het voormalig Oostblok: ,,Veel Russen vluchten nu naar ons, om door te reizen naar Turkije. Vandaar komen ze naar Nederland. Het zijn niet alleen mannen die niet van plan zijn om te vechten. De helft zijn vrouwen en kinderen. Hele gezinnen willen weg uit Rusland, waar dus iets fundamenteel mis moet zijn in de samenleving.”

Op de grachten van Amsterdam leek op de rest van de geanimeerde, gezellige avond het oorlogsleed even ver weg.