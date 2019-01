Superbelegger Buffett dreigt zich te verslikken in Apple

Buffett (88) is een van de rijkste mensen ter wereld geworden door te investeren in ijzersterke bedrijven die voor hem gemakkelijk te begrijpen zijn. Denk daarbij aan frisdrankengigant Coca-Cola, creditcardmaatschappij American Express en voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz. Het ’orakel van Omaha’ heeft zich echter jarenlang niet aan beleggingen in technologiebedrijven gewaagd, omdat hij die ondernemingen onvoldoende begreep.

IBM

Daar kwam in 2011 verandering in, toen Buffett een belang van ruim $10 miljard opbouwde in automatiseerder IBM. Dat bleek echter geen succes. De Amerikaan verkocht daarom een jaar geleden zijn laatste aandelen IBM weer.

Omzetwaarschuwing Apple

Nadat Buffett was opgevallen hoeveel mensen een iPhone gebruiken, besloot hij in 2016 in Apple te stappen. Buffett’s investeringsbedrijf Berkshire Hathaway bezit momenteel circa 252 miljoen aandelen Apple, goed voor een belang van ruim 5% in het technologieconcern.

Door de stevige omzetwaarschuwing van Apple wordt dit belang vandaag circa $3 miljard minder waard. Ook sinds oktober is de beurswaarde van de maker van iPhones en iPads al met ongeveer $350 miljard gekrompen. Omdat Buffett de aandelen Apple eerder had ingekocht, staat zijn belegging mogelijk nog wel op winst.

Bekijk ook: Stevige omzetwaarschuwing Apple