’Afbouw stimulering drukt op waarderingen aandelen’

Paolini benadrukt dat de wereldwijde monetaire stimulering al is teruggebracht van $2600 in 2017 naar $600 miljard in 2018. Hij wijst er op dat deze terugval van de liquiditeit de komende tijd zal voortzetten en waarschijnlijk gaat leiden tot een 10% lagere waardering van aandelen.

Ook de handelsspanningen tussen China en Amerika werpen steeds meer hun schaduw vooruit, stelt Paolini. „Het handelsconflict heeft al een grote impact gehad op het vertrouwen bij ondernemers wereldwijd.”

Verder is het volgens Paolini afwachten in hoeverre fabrikanten er nog in blijven slagen om de gevolgen van het handelsvete buiten de deur te houden.