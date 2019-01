Dow onderuit door val Apple en tegenvaller van inkoopmanagers

De Dow-Jonesindex stond om vijf uur 2,5 procent lager op 22.775 punten. De brede S&P 500 zakte 2 procent tot 2460 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 2,3 procent tot 6510 punten.

Het aandeel Apple verloor 9,3 procent. Apple maakte woensdag nabeurs bekend dat de omzet over het afgelopen kwartaal aanzienlijk lager zal uitvallen dan eerder gedacht, vooral door een tegenvallende vraag naar iPhones in China. Het concern zei dat de economische groei in China sterker afzwakt dan verwacht en dat de Amerikaans-Chinese handelsoorlog negatieve gevolgen heeft voor de economie van het land. Verschillende zakenbanken verlaagden hun koersdoel voor het bedrijf.

Overname

Toeleveranciers van Apple als Cirrus Logic, Lumentum, Qorvo, Skyworks Solutions en Broadcom moesten tot 7 procent inleveren. Grote bedrijven als Boeing en Caterpillar, voor wie China een belangrijke markt is, verloren tot 2 procent.

Verder was er groot overnamenieuws. Biotechnoloog Celgene wordt voor 74 miljard dollar overgenomen door farmaceut Bristol-Myers Squibb. De deal behoort tot de grootste overnames in de biotech- en farmaciesector ooit.

Het fusieconcern houdt zich bezig met behandelingen en medicatie tegen onder meer kanker, ontstekingsziektes en hart- en vaataandoeningen. Celgene sprong ruim 28 procent omhoog, maar Bristol-Myers Squibb dook 12,5 procent in de min.

De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in december minder sterk gegroeid dan in november. De ISM inkoopmanagersindex zakte van 59,3 naar 54,1. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 57,5 voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

Volgens ADP bedroeg de banengroei in december 271.000 arbeidsplaatsen, tegen een herziene 157.000 een maand eerder. Economen hadden op 180.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.