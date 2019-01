Rechter: SecurCash niet failliet

Volgens de rechtbank heeft één van de twee bv’s waarvoor SecurCash dinsdag faillissement aanvroeg nog voldoende geld in kas om alle schuldeisers van de vennootschap te betalen. „Daarom is er geen sprake van een toestand dat de vennootschap is opgehouden te betalen”, aldus het vonnis.

SecurCash meldde woensdag echter zelf dat de rechtbank in Den Haag het faillissement over de twee bv’s SecurCash Nederland en SecurCash Geldverwerking had uitgesproken. Er was zelfs al een curator aangesteld om een doorstart te onderzoeken of de bedrijven af te wikkelen.

De rechter stelt echter dat het bedrijf met een binnen 30 dagen te ontvangen factuur van 102.539,09 euro aan Rabobank Nederland, over voldoende geld beschikt om de 145.439 euro aan rekeningen te betalen. Daarbij bekende de financieel directeur voor de rechter dat de vennootschap een vrij te besteden bedrag van ongeveer 100.000 op de bankrekening heeft staan. Ook heeft SecurCash Nederland ‘een vordering van 44,5 miljoen euro uitstaan op de enige aandeelhouder’: het Duitse Diebold Nixdorf.

SecurCash zette op 1 januari desondanks een punt achter de activiteiten, nadat de grootste geldtransporteur van het land met een noodkrediet van De Nederlandsche Bank (DNB) de feestmaand december door was gekomen. Diebold Nixdorf, die alle contracten voor geldleverancies bezit, verstrekte vanaf die datum geen opdrachten meer de noodlijdende dochter.

Omdat SecurCash zonder nieuwe inkomsten de huur en lonen voor januari niet kan betalen, zou de kaslade alsnog leeg zijn geraakt. Bronnen melden dat het bedrijf donderdagavond surseance van betaling wil aanvragen.