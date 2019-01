Groei economie VS neemt af door shutdown

De shutdown is al een kleine twee weken gaande. Voor Hassett is dat reden om de groei van de economie 0,1 procent lager in te schatten. De economische gevolgen blijven beperkt omdat de naar huis gestuurde werknemers normaal gesproken na afloop van de shutdown alsnog hun loon over de hele periode uitbetaald krijgen. Omdat ze een bepaalde periode niet werkten heeft de shutdown wel degelijk economische invloed.

De huidige shutdown draait om een meningsverschil over budget voor het bouwen van de door president Donald Trump gewenste grensmuur. De Democratische partij wil daar geen geld voor vrijmaken. Trump heeft al gedreigd dat de shutdown heel lang kan duren als hij zijn zin niet krijgt.