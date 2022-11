Belegger haalt schouder op over uitblijven rode golf

Een dag na de verkiezingen is duidelijk dat de Republikeinen vrijwel zeker het Huis van Afgevaardigden heroveren, zij het minder overtuigend dan de peilingen aangaven. De strijd om de Senaat is echter ongekend spannend. Beide partijen kunnen rekenen op minstens 48 zetels op een totaal van 100. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas in januari bekend, doordat in de staat Georgia waarschijnlijk een nieuwe stemronde nodig is.

De financiële markten reageren nauwelijks. De obligatierentes in de VS komen amper in beweging en de dollar herstelt licht tegenover de euro na de afgelopen dagen behoorlijk te zijn weggezakt. De aandelenmarkten staan wel duidelijk in het rood, maar analisten schrijven dit vooral toe aan winstnemingen na de stevige herstelbeweging sinds half oktober.

Verdeeld Congres

Macro-econoom Philip Marey van Rabobank is niet verbaasd over de kalmte op de financiële markten. „Zoals verwacht komt er zo goed als zeker een verdeeld Congres. Daardoor kunnen de plannen van president Biden de komende twee jaar in de ijskast, doordat de Republikeinen bij alles wat hij voorstelt dwars gaan liggen.”

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING voegt daaraan toe dat het weinig uitmaakt welke partij uiteindelijk de meerderheid in de Senaat krijgt. „Zeker gezien het kleine verschil in de uitslag. Doordat een rode golf is uitgebleven, zullen de Republikeinen niet alle plannen van de Democraten kunnen tegenhouden. Anderzijds is de kans verkeken dat de Democraten de Congresverkiezingen winnen en daarmee een heel stimulerend beleid kunnen voeren.”

Data-onderzoek van RBC Capital Markets vanaf 1932 wijst erop dat een verdeeld Congres met een Democratische president historisch gezien het beste uitpakt voor de Amerikaanse beurs. Het gemiddelde jaarrendement voor de S&P 500 is dan 14%. Dit percentage bedraagt 10% als het presidentschap en het Congres in Democratische handen is.

Olie

Van alle sectoren lijkt de oliesector het meest gebaat bij een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging van Republikeinen in het Congres. President Joe Biden noemt de winsten die oliemaatschappijen mede dankzij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne maken extreem en dringt aan op lagere prijzen aan de pomp. Dat aandelen van onder meer Shell, Chevron en Exon Mobil woensdag bovengemiddeld stevig dalen, komt dan ook waarschijnlijk deels doordat de Republikeinen er nu minder goed voorstaan dan de peilingen aangaven.

Bekijk ook: Benzineprijs speelt sleutelrol bij tussentijdse verkiezingen VS

Analist Craig Erlam van broker Oanda verklaart de lauwe reactie van beleggers ook aan de focus op de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober die donderdagmiddag naar buiten komen. „De vraag is of deze de weg zullen banen naar een trager tempo van monetaire verkrapping in december en begin volgend jaar. Het huidige onbehagen over de verwachting die de Fed heeft voor de piek in de beleidsrente kan afnemen als de inflatiecijfers meevallen.”