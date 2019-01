Mede-oprichter Southwest overleden

Kelleher was jarenlang topman en voorzitter van Southwest. Hij richtte het bedrijf in 1967 op met piloot Rollin King en begon met korte vluchten in Texas. De eerste officiële vlucht vond plaats in juni 1971.

Southwest, dat volgens kenners de goedkopere vluchten naar de massa bracht, zette jarenlang winstcijfers in de boeken. Het luchtvaartconcern vliegt nog steeds maar met één type vliegtuig: de Boeing 737.