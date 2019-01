Amy Sullivan wordt senior vice president of corporate affairs. Haar rol gaat per direct in. Eerder werd al bekend dat Scott Holmes aan het begin van het jaar de nieuwe financieel topman van het biotechnologiebedrijf zou worden. Hun standplaats is Boston.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik