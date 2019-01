Nikkei onderuit op eerste handelsdag 2019

De Nikkei in Tokio, die woensdag en donderdag gesloten was, raakte op de eerste handelsdag van 2019 2,3 procent kwijt en sloot op 19.561,96 punten. De Japanse toeleveranciers aan Apple werden van de hand gedaan. Zo kelderde Murata Manufacturing bijna 10 procent en leverde Nitto Denko 4,4 procent in. Een dag eerder doken de andere Aziatische makers van iPhone-onderdelen al omlaag vanwege het omzetalarm van Apple.

Nissan daalde 1,2 procent. De gevallen topman Carlos Ghosn blijkt volgens zakenkrant Nikkei voor nog eens 48 miljoen dollar, omgerekend zo'n 42 miljoen euro, aan privébetalingen te hebben gedaan met geld van de Japanse autofabrikant.

Kospi

De Chinese beurzen gingen vooruit na berichten dat er begin volgende week handelsgesprekken worden gevoerd met de Verenigde Staten. Een positief groeicijfer over de Chinese dienstensector bood eveneens steun aan de handel. De beurs in Shanghai klom 1,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent hoger.

In Seoul kreeg de Kospi er 0,8 procent bij. De hoofdindex in Sydney deed een stapje terug na de stevige winst een dag eerder. De All Ordinaries ging 0,3 procent lager het weekeinde in door koersverliezen onder de Australische banken.