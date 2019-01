Premier China: meer stimulering economie

De premier sprak met vertegenwoordigers van Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank en Bank of China. Volgens Li moeten de maatregelen steun bieden aan kleine private ondernemingen in het land. China versoepelde vorig jaar al meerdere keren de kapitaaleisen zodat banken meer geld kunnen uitlenen aan bedrijven. Peking had vorige maand ook aangekondigd meer stappen te zetten om de economie te steunen.

De afgelopen tijd komen steeds meer cijfers naar buiten die wijzen op een vertraging van de Chinese economie, de tweede van de wereld. Zo toonde de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in december krimp, aldus cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit eerder deze week. In het omzetalarm van Apple van woensdag werd specifiek gewezen op de zwakkere groei van China, waardoor de verkoop van iPhones in het land veel slechter uitviel dan het bedrijf had voorspeld.

Hoogste stand

Wel bleek vrijdag dat de dienstensector in China in december sterker is gegroeid dan in november, aldus Caixin en Markit. De inkoopmanagersindex steeg naar een stand van 53,9, van 53,8 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in zes maanden. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 53. Een niveau boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De samengestelde graadmeter, met daarin ook de Chinese industrie, steeg naar 52,2, van 51,9 in november.