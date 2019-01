Ruim 4500 nepwebshops uit lucht gehaald

In mei vorig jaar deed de bond een eerste onderzoek naar webwinkels die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanbieden, maar in werkelijkheid nepspullen verkopen of soms zelfs helemaal niets leveren. Toen bleek dat criminelen hun nepwebshops bij een beperkt aantal hostingbedrijven registreren. Dat is volgens de bond nog steeds zo.

De organisatie vond onlangs bij een nieuwe speurtocht naar nepwebshops nog eens circa 3100 malafide sites, waarvan er 2700 waren ondergebracht bij het Indiase PDR of het Nederlandse Registrar.eu. Na een verzoek van de Consumentenbond haalden deze hostingbedrijven de malafide websites offline.