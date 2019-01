'Banen en handel in focus op beurzen'

Op het Damrak staat NN Group in het nieuws. Volgens topman Lard Friese van de verzekeraar is er geen noodzaak voor een grote aankoop in Nederland. Dat zei de topman in De Telegraaf, op de vraag hoe graag de verzekeraar zijn branchegenoot Vivat zou willen kopen. Vivat wordt door zijn Chinese eigenaar Anbang in de etalage gezet. In Nederland zijn ASR en Aegon geïnteresseerd en ook enkele buitenlandse partijen zouden interesse hebben.

De beurzen in het Verre Oosten lieten vrijdag overwegend herstel zien na de slechte start van het jaar. De hoop op een handelsdeal en een positief groeicijfer over de Chinese dienstensector boden steun aan de handel. De Nikkei in Tokio, die woensdag en donderdag gesloten was, raakte daarentegen op de eerste handelsdag van 2019 ruim 2 procent kwijt.

Apple

De Europese beurzen sloten donderdag flink lager vanwege het omzetalarm van Apple. De AEX-index zakte 1,3 procent tot 480,41 punten en de MidKap verloor 1,8 procent tot 641,23 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 1,7 procent.

Ook Wall Street deed een stevige stap terug onder druk van Apple. De Dow-Jonesindex eindigde 2,8 procent lager op 22.686,22 punten. De brede S&P 500 zakte 2,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 3 procent.

De euro was 1,1391 dollar waard, tegen 1,1397 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 47,61 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 56,48 dollar per vat.