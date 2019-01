China en VS maandag verder met handelsoverleg

De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. Verschillende werkgroepen onderhandelen maandag en dinsdag over intellectueel eigendom, importheffingen, landbouw en de industrie, zeggen ingewijden. Een grote doorbraak wordt nog niet verwacht.

Vorig jaar mondde het economisch conflict tussen de Verenigde Staten en China uit in een handelsoorlog, waarbij de landen elkaar importheffingen op goederen ter waarde van honderden miljarden dollars oplegden. Na de bijeenkomst van Xi en Trump in Buenos Aires lijken de landen bereid tot een nieuw akkoord. Zo sprak Trump vorige week nog van ,,grote vooruitgang'' in het handelsoverleg.