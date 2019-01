AEX houdt winst vast na banenrapport VS

Om kwart voor drie stond de AEX-index 1,2% hoger op 486 punten. De AMX steeg 1,5% naar 650,8 punten. De overige Europese beurzen maakten de verliezen van donderdag ook weer goed. De Duitse DAX klom 1,7% en de Franse CAC 40 steeg 1,2%.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen om half vier 1,2% tot 1,4% hoger zullen openen en daarmee de helft van het verlies van donderdag wegwerken.

Om half drie werd bekend dat er in december 312.000 banen zijn bijgekomen in het Amerikaanse bedrijfsleven, veel meer dan de 180.000 die economen voorzagen. Tegelijkertijd liep de werkloosheid op van 3,7% naar 3,9%.

Macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco spreekt van een herstelbeweging na de ’wat overdreven verkoopgolf’ op donderdag. „Het vertrouwenscijfer over de Chinese dienstensector dat vanochtend uitkwam, wijst er op dat het pessimisme misschien wat overdreven is. Hoopgevend is ook dat de overheid extra stimuleringsmaatregelen aankondigde. Sommigen zien de tegenvaller bij Apple vooral als een indicatie voor een moeizaam draaiende Chinese economie, maar misschien heeft heeft het bedrijf wel een probleem met zijn bedrijfsmodel.”

Dat een Amerikaanse delegatie maandag nieuw handelsoverleg met China start, betekent volgens Cornelissen niet zoveel. „President Trump wil graag een allesomvattend akkoord, maar dat zit er niet in. Zolang de sfeer goed blijft, is er wel hoop dat een escalatie van het conflict uitblijft.”

In de bijna volledig groengekleurde AEX was Galapagos de uitblinker met een plus van 5,1%, na door Jefferies op de favorietenlijst te zijn geplaatst. Het effectenhuis meldt dat de donderdag gelanceerde overnamebod van $74 miljard op Celgene door farmaceut Bristol-Myers Squibb een consolidatieslag kan aanjagen.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe en staalfabrikant ArcelorMittal volgden met plussen van 4,5% en 3,9%. Uitzender Randstad krabbelde 3,2% op na de koersdreun van bijna 7% op donderdag.

Verzekeraar NN koerste 1,2% hoger. Volgens topman Lard Friese is er geen noodzaak voor een grote aankoop in Nederland. Vivat wordt door zijn Chinese eigenaar Anbang in de etalage gezet.

In de Midkap werden de stijgers aangevoerd door roestvrijstaalfabrikant Aperam (+5,9%). Betalingsdienstverlener Adyen zat 5,1% in de lift.

Takeaway.com won 1,8%, geholpen door een koersdoelverhoging door ING naar €76 bij een ongewijzigd koopadvies.

TomTom ging 1,7% vooruit. Het navigatieconcern kondigde een samenwerking aan met Delphi Technologies.

Technologiebedrijf TKH klom 1%, na een adviesverhoging naar ’kopen’ door DeGroof Petercam.

Bij de smallcapfondsen blonk Kiadis Pharma met een winst van 9,3% uit, dankzij een positief rapport van Jefferies.

Raambekleder Hunter Douglas klom 0,4% op het nieuws dat dochterbedrijf Nedal wordt verkocht.

