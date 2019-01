Beurs: Euforie na meevallers uit China en de VS

Om vier uur stond de AEX-index 1,9% hoger op 489,4 punten. De AMX steeg 2,3% naar 655,7 punten. De overige Europese beurzen maakten de verliezen van donderdag ook ruimschoots goed. De Duitse DAX klom 2,5% en de Franse CAC 40 steeg 1,9%.

De Amerikaanse beurzen hebben zich bij opening grotendeels hersteld van de stevige verliezen op donderdag. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 2% hoger en de Nasdaq-index 2,2%.

Hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro verbaast zich erover dat beleggers positief reageren op het Amerikaanse banenrapport, waaruit blijkt dat er in december 312.000 banen zijn bijgekomen. „De Fed heeft immers aangegeven dat zijn rentebeleid afhankelijk van economische data is. Doordat het uurloon, een belangrijke component voor de kerninflatie, sterker is gestegen dan verwacht, neemt de kans op twee renteverhogingen in 2019 toe. Terwijl de markt wil dat de Fed juist rustig aandoet.”

Wessels maakt zich meer zorgen over de stand van de wereldeconomie. „Vanochtend kwam het Europese vertrouwenscijfer over de dienstensector lager uit dan verwacht. Dit cijfer uit China viel wel mee, maar het slechte nieuws over de productiesector eerder deze week wijst erop dat het land met een serieuze groeivertraging te maken heeft. Zeker als je bedenkt dat er voorraadopbouw heeft plaatsgevonden, omdat werd verwacht dat in januari al hogere importtarieven zouden worden ingevoerd.”

Wessels benadrukt dat het goed is dat de Chinese overheid met stimuleringsmaatregelen komt en dat snelheid geboden is in het handelsoverleg tussen de VS en China dat maandag hervat wordt. „Als er geen vooruitgang wordt geboekt, bestaat het gevaar van een verdere economische verslechtering die nauwelijks gekeerd kan worden.”

Evenals Wessels meent macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco dat er vooral sprake is van een herstelbeweging na de stevige koersdalingen op donderdag. „Het vertrouwenscijfer over de Chinese dienstensector dat vanochtend uitkwam, wijst er op dat het pessimisme misschien wat overdreven is. Hoopgevend is ook dat de overheid extra stimuleringsmaatregelen aankondigde. Sommigen zien de tegenvaller bij Apple vooral als een indicatie voor een moeizaam draaiende Chinese economie, maar misschien heeft heeft het bedrijf wel een probleem met zijn bedrijfsmodel.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk kabel- en telecombedrijf Altice Europe uit met een winst van 6,4%.

Galapagos klom 5,4%, na door Jefferies op de favorietenlijst te zijn geplaatst. Het effectenhuis meldt dat de donderdag gelanceerde overnamebod van $74 miljard op Celgene door farmaceut Bristol-Myers Squibb een consolidatieslag kan aanjagen.

Staalfabrikant ArcelorMittal volgde met een plus van 5,3%. Uitzender Randstad maakte met een winst van 3,8% ruim de helft van het stevige verlies op donderdag goed.

Verzekeraar NN koerste 1,9% hoger. Volgens topman Lard Friese is er geen noodzaak voor een grote aankoop in Nederland. Vivat wordt door zijn Chinese eigenaar Anbang in de etalage gezet.

In de Midkap werden de stijgers aangevoerd door roestvrijstaalfabrikant Aperam (+8,3%). Betalingsdienstverlener Adyen zat 5,4% in de lift.

TomTom ging 2,7% vooruit. Het navigatieconcern kondigde een samenwerking aan met Delphi Technologies.

Takeaway.com won 1,6%, geholpen door een koersdoelverhoging door ING naar €76 bij een ongewijzigd koopadvies.

Technologiebedrijf TKH klom 1%, na een adviesverhoging naar ’kopen’ door DeGroof Petercam.

Bij de smallcapfondsen blonk Kiadis Pharma met een winst van 10,1% uit, dankzij een positief rapport van Jefferies.

Raambekleder Hunter Douglas klom 0,4% op het nieuws dat dochterbedrijf Nedal wordt verkocht.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je dan hier gratis aan.