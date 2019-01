Beurs: Handelsoverleg stuwt AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,9% hoger op 484,7 punten. De Midkap noteerde 1,5% in de plus op 651 punten.

Beleggers reageerden positief op het bericht dat er mogelijk beweging komt in het handelsconflict tussen de VS en China. Een Amerikaanse delegatie reist volgende week af naar China voor nieuw handelsoverleg. De twee partijen bespreken hoe ze de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping gaan uitvoeren.

Beleggers zijn eveneens gericht op het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag verschijnt. De algemene verwachting is dat er vorige maand circa 177.000 banen zijn bijgekomen in het Amerikaanse bedrijfsleven.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdagavond 2,5% tot 3% lager. Een stevige omzetwaarschuwing van technologiegigant Apple en tegenvallende macro-economische cijfers drukten de stemming in New York.

De beurzen in het Verre Oosten lieten vandaag een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot 2,3% lager. Maar de Chinese beurzen eindigden ruim 1% hoger dankzij het nieuwe handelsoverleg tussen de VS en China.

In de volledig groengekleurde AEX was kabel- en telecomaanbieder Altice Europe de grootste stijger met een plus van 2,5%. Galapagos mocht 2,3% bijschrijven. Het biotechnologieconcern stond donderdag ook al in de belangstelling van beleggers dankzij met megabod van Bristol-Myers op Celgene.

Verzekeraar NN koerste 0,4% hoger. Volgens NN-topman Lard Friese is er geen noodzaak voor een grote aankoop in Nederland. Dat zei de topman in De Telegraaf, op de vraag hoe graag de verzekeraar zijn branchegenoot Vivat zou willen kopen. Vivat wordt door zijn Chinese eigenaar Anbang in de etalage gezet. In Nederland zijn ASR (+0,2%) en Aegon (+1,1%) geïnteresseerd en ook enkele buitenlandse partijen zouden interesse hebben.

In de Midkap werden de stijgers aangevoerd door roestvrijstaalfabrikant Aperam (+3%). Bodemonderzoeker Fugro won eveneens 3%.

Bij de smallcapfondsen meldde raambekleder Hunter Douglas (-0,7%) dochterbedrijf Nedal te verkopen. De koper is de Finse branchegenoot Purso. Nedal had vorig jaar een omzet van circa €75 miljoen en 200 medewerkers.

Kiadis Pharma (+6%) heeft zijn aanwezigheid in de VS uitgebreid met twee benoemingen. Amy Sullivan wordt senior vice president of corporate affairs. Eerder werd al bekend dat Scott Holmes aan het begin van het jaar de nieuwe financieel topman van het biotechnologiebedrijf zou worden. Hun standplaats is Boston.

