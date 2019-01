’Boodschappen inderdaad 3 procent duurder’

Dat blijkt uit een analyse van prijsdataleverancier IPVdata, die dagelijks de prijzen in de supermarkten scant.

Sommige artikelen zijn meer dan 3% duurder geworden, andere juist minder. Gemiddeld genomen zijn de prijzen netjes met de btw meegestegen, zegt Thijs van der Tuin van iIPVdata tegen BNR.

Logische prijzen

Er werd wel gevreesd voor grotere prijsverhogingen, omdat prijzen logisch moeten zijn. De prijs van een tros bananen gaat niet van €0,99 naar €1,03, maar eerder naar €1,19. Volgens Van der Tuin zullen supermarkten dit de komende tijd niet doen, omdat de media de prijzen in de gaten houden.

Jumbo was al eerder, half december, begonnen met het verhogen van prijzen voor de btw-verhoging op eerste levensbehoeften, die per 1 januari is ingegaan. Ook bij supermarkt Hoogvliet, Deka en Dirk stegen de prijzen al eerder. Bij Albert Heijn bleef alles redelijk stabiel.

