Bedrijf Tom Coronel failliet

Create2Fit is in 2004 opgericht door Coronels zakenvriend Marc Koster. Coronel kwam er later bij. Create2Fit telt 43 werknemers. Door het bankroet is het niet meer mogelijk bestelde producten te retourneren of te laten repareren bij de webshops van het bedrijf.

Overnamekandidaten

Volgens curator Robert de Lauwere wordt gekeken naar de mogelijkheden en werden er al gesprekken gevoerd met potentiële overnamekandidaten. Dat in ieder geval een deel van het bedrijf verkocht wordt, lijkt hem dan ook een zeer goede mogelijkheid. Of alle onderdelen doorgaan en alle personeelsleden hun baan kunnen behouden, is volgens De Lauwere nog niet te zeggen.

Ondanks het faillissement van Create2Fit is Coronel gisteren overigens afgereisd naar Peru voor de Dakarrally, zo meldt hij op Twitter.

