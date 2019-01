Bedrijf Tom Coronel in financiële nood

Create2Fit is in 2004 opgericht door Coronels zakenvriend Marc Koster. Coronel kwam er later bij. Create2Fit telt circa 65 werknemers. Door de financiële nood is het niet meer mogelijk bestelde producten te retourneren of te laten repareren bij de webshops van het bedrijf.

Ondanks de faillissementsaanvraag van Create2Fit is Coronel gisteren overigens afgereisd naar Peru voor de Dakarrally, zo meldt hij op Twitter.