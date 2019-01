Volvo zet €683 miljoen opzij voor uitstootprobleem

Volvo maakte in oktober bekend dat een onderdeel in het systeem dat de uitstoot van schadelijke gassen beperkt, sneller slijt dan verwacht. Dat onderdeel zit in miljoenen trucks die in Europa en de Verenigde Staten zijn verkocht en de slijtage kan leiden tot te hoge uitstoot.

Volvo denkt de voorziening nodig te hebben voor onder meer het vervangen van het onderdeel, testen van vrachtwagens en overleggen met toezichthouders. De vrachtwagenmaker heeft nog niet besloten hoe het probleem opgelost wordt en onderzoekt de mogelijkheden nog.

Analisten noemden de voorziening ,,minder hoog dan verwacht''.