VS wil uitlevering Credit Suisse-bankiers

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Drie voormalige bankiers van Credit Suisse zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens het oplichten van Amerikaanse beleggers. De drie oud-bankiers zitten sinds donderdag vast in Londen. De VS heeft om hun uitlevering gevraagd. Credit Suisse zegt door zijn voormalige werknemers te zijn bedrogen. De bank is niet aangeklaagd.