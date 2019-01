Column: Pas op voor onterechte boete na tankbeurt

Utrecht - ’Met uw voertuig is brandstof afgenomen zonder dat daarvoor is betaald aan de kassa’ leest Mariska Lamping uit Leidschendam in een brief van incassobureau PB TankCollect. Het bureau maant haar binnen acht dagen te betalen, niet alleen €20,04 voor de brandstof, maar ook €52 aan kosten „ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid” – de incassokosten.