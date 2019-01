Analyse: Slim investeren in achteraf betalen?

Webshops moeten een achteraf betalen-optie aanbieden. Ⓒ ANP XTRA

Billink is op zoek naar een groeifinanciering van €700.000. Billink biedt klanten van webwinkels de mogelijkheid achteraf te betalen en behoort tot de top 3 in Nederland. De looptijd van de obligatie is vijf jaar en de rente bedraagt 7,9% per jaar. De obligaties worden iedere maand voor 1/60e deel afgelost. Op die manier worden de obligaties in vijf jaar volledig afgelost.