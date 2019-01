Ook spaarders SNS dichter bij nul

Dat maakte SNS Bank vrijdag bekend in een mail aan haar klanten. Eind juni schroefde de bank de rente al omlaag, van 0,2% naar 0,15%. In november verhoogde SNS daarop ook de kosten voor betaalrekeningen. De verhoging van €2,5 naar €2,75 per maand betekende een prijsstijging van 10%.

Met de nieuwe renteverlaging dankzij het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), komen SNS-klanten akelig dicht in de buurt van de rente bij grootbank ABN Amro, Rabobank en ING. Daar zakte de rente de afgelopen periode van 0,10% naar 0,05% tot uiteindelijk 0,03%. Bij ASN, net als SNS Bank onderdeel van De Volksbank, staat de spaarrente ondertussen al op 0,08%.