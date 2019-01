Zo krijg je de meeste vakantie voor je geld

De kerstvakantie is voorbij, tijd om aan de zomervakantie te denken! Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - De oliebollen en de kerstboom zijn nog maar net weggewerkt of we kunnen alweer vooruitkijken: volgende week barst in Utrecht de vakantiebeurs los en worden de eerste aanbiedingen voor zonvakanties op ons losgelaten. Hoe slim is het om nu al de zomervakantie te plannen?