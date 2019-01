SecurCash krijgt uitstel van betaling

SecurCash wil in principe nog zo veel mogelijk blijven rijden voor geldtransport naar winkeliers, laat directeur Mario Koevoets weten. Het is nu echter aan de bewindvoerders om uit te zoeken wat mogelijk is.

De vervoerder, die 220 vaste werknemers in dienst heeft, kampt met een snellere afname van contante betalingen dan verwacht. De financiële problemen zijn nijpend geworden nu eigenaar Diebold Nixdorf niet langer de verliezen van het bedrijf met een schuldfinanciering wil dichten.

Om die reden vroeg SecurCash eerder deze week faillissement aan, maar dat werd afgewezen. De rechter oordeelde toen dat er nog voldoende middelen waren om schuldeisers te betalen en het bankroet niet om de juiste redenen was aangevraagd.

