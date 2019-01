Column: Beurs omlaag, dividendrendement omhoog!

Er zijn tal van redenen voor de gedaalde beurskoersen aan te voeren. De onzekerheden rondom de Brexit, de begroting van Italië en natuurlijk de handelsoorlog tussen de VS en China spelen met name parten. In het afgelopen jaar zijn echter tegelijkertijd de winst- en omzetcijfers van de beursbedrijven toegenomen. De discrepantie is daardoor groot, het gemiddelde dividendrendement hoog. En dat laatste is natuurlijk muziek in de oren van de belegger en zeker nu de rente naar verwachting nog langere tijd laag blijft in Europa en wellicht al gepiekt heeft in de Verenigde Staten. ABN Amro geeft aan dat de ECB pas in 2020 komt met de eerste rentestap, waar het kortgeleden nog in de zomer van dit jaar zou moeten gebeuren.

Kansen en bedreigingen

Welke zekerheden biedt dividendrendement dan? Geen natuurlijk. We herinneren ons allemaal nog KPN, een aantal jaren een torenhoog dividend en vervolgens een koersval die die mooie dividenden snel deed vergeten. Of Royal Dutch Shell; nog altijd een zeer mooi dividendrendement, maar qua koersontwikkeling sterk achterblijvend. En natuurlijk zullen niet alle bedrijven de dividendbetalingen op niveau kunnen houden als de economie verder afzwakt.

Maar wat is de kans? De afgelopen weken hebben tal van analisten en andere voorspellers hun zegje gedaan over de beursverwachtingen van 2019. De optelsom zijn bescheiden koerswinsten voor de verschillende beurzen. Natuurlijk zijn er de uitschieters die we graag willen geloven, maar gemiddeld verwacht men een koerswinst in de AEX bijvoorbeeld van circa 5%. Dan is een geprognosticeerd dividendrendement van 3,25% dat daar bovenop komt erg aantrekkelijk.

Spreiding

Juist in deze beurs is spreiden essentieel. Aandelen als ABN (7%+), Unibail (8,5%+) en Shell (6%+) met de huidige, torenhoge dividendpercentages lijken aantrekkelijk, maar het specifieke risico is er ook. Er zijn beren op de weg, maar tegelijkertijd lijken de waarderingen over de hele breedte van de beurs aan de lage kant. De beurzen zijn ook over de hele breedte afgestraft en geen regio is er aan ontkomen. Juist de dividendbelegger zou specifieke risico’s moeten mijden en moeten profiteren van een bovengemiddeld rendement van de markt.

Spreiding realiseer je natuurlijk het gemakkelijkste via beleggingsproducten zoals ETF’s (beursgenoteerde indexbeleggingen). Heel gericht kan dat via dividend-ETF’s. Het dividendrendement van bijvoorbeeld de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (IE00B5M1WJ87) is nu boven de 4%. Deze ETF belegt in de 40 Eurozone bedrijven die een sterke trackrecord kennen aan dividendbetalingen. De iShares Euro Dividend UCITS ETF (IE00B0M62S72) kent nu een dividendrendement van meer dan 4,75%. Maar ook de brede Europese beursindex de Stoxx600 kent een huidig rendement van tegen de 3%. Ook met een wereldwijde ETF valt een leuk direct rendement te behalen, maar dan voeg je natuurlijk wel een valutarisico toe; bijvoorbeeld de Think Morningstar High Dividend UCITS ETF (NL0011683594) zit nu tegen de 5%.

2019

De sentimenten op de beurzen blijven ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Een handelsoorlog of Brexit is niet in een enkel overleg opgelost, maar een degelijk dividendrendement kan een stevig fundament bieden voor uw beleggingsportefeuille. Let wel: dividendrendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst…maar u mag uw geld natuurlijk ook op een spaarrekening zetten!

Tjerk Smelt is DSI Beleggingsadviseur van Indexus, experts in indexbeleggen

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten en/of medewerkers van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico. Vraag vrijblijvend ons eBook ETF Theorie & Praktijk aan.