Gasvondst is olie op het vuur in Mozambique

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Het kost een forse vredesmacht tegen de lokale bevolking, maar de eerste gaswinst van Mozambique is onderweg Ⓒ ANP/HH

MAPUTO - Met het afvaren van de gastanker British Sponsor vanaf het booreiland Coral Sul in de Indische Oceaan is de exploitatie begonnen van de gasvelden in Mozambique. Het land in het zuidoosten van Afrika heeft met een geschatte 450 miljard kubieke meter een van de grootste voorraden van het continent.