Banenfeest geeft warmte aan Wall Street

De Dow-Jonesindex dikte 1,4% aan op 23.003 punten. De brede S&P 500 ging 1,5% vooruit tot 2485 punten en technologiegraadmeter Nasdaq schoot 1,5% omhoog naar 6565 punten.

Een Amerikaanse delegatie reist maandag af naar China voor nieuw handelsoverleg. De twee economische grootmachten spraken in december af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. De Chinese centrale bank verlaagde daarnaast opnieuw de kapitaaleisen voor de banken om de economie te stimuleren en er kwamen meevallende cijfers over de dienstensector in het land.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid nam de werkgelegenheid in december met 312.000 arbeidsplaatsen toe, van een bijgestelde 176.000 in november. Economen hadden op 184.000 nieuwe banen gerekend. De werkloosheid klom naar 3,9 procent, terwijl de gemiddelde uurlonen met 0,4 procent stegen op maandbasis.

Rentebeleid

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell doet later op de dag mee aan een paneldiscussie in Atlanta met oud-collega's Janet Yellen en Ben Bernanke. Er zal scherp worden gelet op opmerkingen van Powell die iets kunnen zeggen over het beleid van de Amerikaanse centrale bank.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 2,8 procent lager op 22.686,22 punten. De brede S&P 500 zakte 2,5 procent tot 2447,89 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 3 procent tot 6463,50 punten.