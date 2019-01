Verzekering en parkeergeld stuwen prijs autorijden

Automobilisten waren eind 2018 zo’n 22% meer kwijt aan hun heilige koe dan in 2009. Vooral de autoverzekering is flink duurder geworden: liefst 45% in tien jaar tijd. In dezelfde periode bedroeg de totale inflatie 15%. Premies voor WA- en allriskpolissen lagen lang onder de kostprijs, maar verzekeraars kwamen daardoor in de problemen met hun reserves. Aangespoord door onder meer De Nederlandsche Bank hebben de verzekeraars hun premies daarop flink opgeschroefd. Inmiddels liggen de premies zo hoog, dat ze voor jongeren te duur zijn geworden.

Ook de kosten van parkeren bij de eigen woning zijn sinds 2009 flink gestegen: met 27%, bijna twee keer zo hard als de gemiddelde inflatie. Daartegenover staat dat de motorrijtuigenbelasting een „dempend effect” gehad heeft op de stijgende kosten voor automobilisten, zegt CBS-deskundige Dick ter Steege. De autotaks is met ’slechts’ 17% gestegen, ongeveer in gelijke tred met de inflatie. De prijs van brandstof gaat enorm op en neer, maar komt vergeleken met tien jaar geleden 21% hoger uit. Tussen 2011 en 2014 stond de brandstofprijs op recordhoogte.

Van de ov-reizigers tasten vooral mensen die gebruik maken van bus en taxi veel dieper in de buidel dan tien jaar geleden. In totaal stegen de kosten voor ov-reizigers met 23%, maar bus en taxi werden 30% duurder. Treinkaartjes werden in dezelfde periode ’slechts’ 19% duurder.

Ter Steege wijst erop dat het verschil tussen de totale inflatie en de prijsstijgingen voor automobilisten en ov-reizigers groot lijkt, maar in de praktijk neerkomt op een half procentpunt per jaar. „Dat is niet verschrikkelijk veel.”

In absolute cijfers is autorijden overigens flink duurder dan het openbaar vervoer nemen: 19 tegen 38 cent per kilometer, blijkt uit berekeningen van voorlichtingsinstituut Nibud en de Nederlandse Spoorwegen.