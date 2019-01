Europeanen laten miljarden centjes verdwijnen

De Commissie schrijft dit in een brief aan alle lidstaten. Munten van 1 en 2 eurocent komen amper terug bij centrale banken, waardoor die genoodzaakt zijn de munten steeds weer bij te maken.

Daar maken regeringen verlies op, want de productiekosten zijn hoger dan de waarde. Winkeliers die wisselgeld moeten kopen, betalen regelmatig een euro voor vijftig centstukken.

Begonnen we in 2002 nog met 40 miljard muntjes, waarvan 14 miljard van 1 of 2 cent, nu hebben we 126 miljard munten in omloop, waarvan 60 miljard 1 of 2 cent. De muntjes maakten eerst 35% van alle munten uit, maar nu al 48%. En dat terwijl ze in veel landen niet meer worden gebruikt.

Jampotje

Een reden kan zijn dat veel Europese consumenten de muntjes wel aannemen in winkels als wisselgeld, maar vervolgens in een fontein of een jampotje laten verdwijnen. Ze worden dan niet meer als betaalmiddel gebruikt.

De Europese Commissie raadt lidstaten dus aan net als Nederland, Finland en straks ook België aan prijzen op 5 cent af te ronden en de 1 en 2 eurocenten zo langzaam uit de roulatie te laten verdwijnen. De angst dat dit leidt tot inflatie, is namelijk ongegrond.