Roel van Dijk haalt tegels eruit en zet er planten in

Roel van Duin in zijn eigen uiteraard groene tuin Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Amsterdam - Dat hij uiteindelijk directeur zou worden van de stichting Steenbreek, had Roel van Dijk (47) niet kunnen bedenken. Nu hij het eenmaal is, voelt het wel volkomen logisch. „Achteraf gezien kon het eigenlijk niet anders dan hoe het nu is gelopen.”