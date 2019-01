Aankoop winkelcentra door NEPI ketst af

De aankoop van de winkelcentra Serenada en Krokus in Krakau was in oktober 2017 aangekondigd. NEPI-dochter Tuvalu betaalde 249,4 miljoen euro voor de twee naast elkaar gelegen winkelcentra. Daar zou nog 212 miljoen euro bij komen als een uitbreiding was voltooid waardoor de twee winkelcentra aan elkaar werden gekoppeld.

NEPI Rockcastle herhaalt ondanks het afketsen van de deal de eerder uitgesproken verwachting voor de groei van de winst per aandeel over heel 2018.