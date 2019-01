Powell: Fed luistert heel goed naar markt

Het centralebankhoofd hamerde er vrijdag op dat de Fed altijd erg goed luistert naar wat er in de markt leeft. Hij zei tevens dat recente economische cijfers er goed uitzien voor de Verenigde Staten. Op de vraag of Powell zou aftreden als president Donald Trump dat zou willen, luidde zijn antwoord ,,nee''. Trump uitte recent veel kritiek op de Fed en Powell omdat de president het opkrikken van de rente niet ziet zitten.

Powell deed mee aan een paneldiscussie in Atlanta met voorgangers Janet Yellen en Ben Bernanke. De financiële markten hielden hun opmerkingen sterk in gaten. Nadat Powell aan het woord was geweest, veerden de beursgraadmeters in New York stevig op.

De stemming op Wall Street was sowieso al goed. Beleggers reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat veel beter uitviel dan verwacht. Het sentiment kreeg ook steun van optimisme over de handelsspanningen met China.