Beurs Amsterdam eindigt week met flinke winst

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,4 procent hoger op 492,01 punten. De MidKap kreeg er 3 procent bij tot 660,42 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 3,4 procent vooruit.

Beleggers werden in de loop van de middag extra goedgemutst na de publicatie van het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in 's werelds grootste economie was een stuk beter dan verwacht. Daarnaast reageerde de markt op opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Hij hamerde erop dat de Amerikaanse centrale bank altijd goed luistert naar wat er in de markt leeft en bereid is zo nodig zijn beleid wat aan te passen.