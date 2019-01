Stop & Shop koopt supermarkten King Kullen

King Kullen heeft 32 supermarkten op Long Island in de Amerikaanse staat New York. Ook heeft het bedrijf vijf winkels van de formule Wild by Nature en een hoofdkantoor.

,,Deze aankoop onderstreept onze wens om de positie van onze geweldige lokale merken in de Verenigde Staten verder te versterken'', verklaart Ahold Delhaize-topman Frans Muller. Volgens hem wil zijn bedrijf zowel op eigen kracht als door overnames verder groeien.

De aankoop wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.