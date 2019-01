Column: Verwachte groei bevolking zeer ongelijk verdeeld

Ⓒ ANP

Iedere week krijgen we wel een keer te horen dat de wereldbevolking in 2050 uit 9 miljard mensen zal bestaan en dat we ervoor moeten zorgen dat die allemaal worden gevoed. De landbouwproductie zal dus fors moeten worden verhoogd en dat kan alleen maar betekenen dat boeren nog grootschaliger en nog efficiënter moeten gaan opereren en dat er – om maar wat anders te noemen – nog meer van het Amazone-regenwoud moet worden gekapt.