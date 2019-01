'Banensurprise VS jaagt beren voorlopig weg'

Volgens Hordijk heeft het goede gang van zaken op de arbeidsmarkt de kijk op de Amerikaanse economie onverwachts in een ander daglicht gezet. Hij wijst er op dat de doemdenkers die een recessie in de VS al zagen opdoemen in 2019 munitie uit handen is genomen.

In zijn visie is het onwaarschijnlijk dat Amerikaanse werkgevers nog steeds geneigd zijn om veel arbeidskrachten in te huren, terwijl een economische tegenwind op komst zou zijn.

De angst in de markt voor een sterke economische afkoeling kunnen mogelijk overdreven zijn gelet op de forse neergang van de olieprijs en het voornemen van China en Amerika om het handelsconflict uit de weg te gaan ruimen, stelt Hordijk.