’Deltaplan voor bouw is noodzakelijk’

— De bouwers krijgen het druk de komende tijd. Zo wil het kabinet 1,5 miljoen woningen verduurzamen. Daarnaast moeten ze ook nog eens 1 miljoen nieuwe woningen bijbouwen voor 2030. Hoe realistisch zijn deze plannen en wat gaat er dit jaar gebeuren om de nieuwbouw vlot te trekken? Het grote plan ligt volgens de aannemers al jaren in de la. „Laten we bouwen wat de consument wil, in plaats van de politiek.”