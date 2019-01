China voelt effecten van handelsoorlog

Het wordt steeds rustiger bij de Apple Store in Peking. Ⓒ Foto EPA

De eigenaar van het koffiezaakje buigt zich over de telefoon die op de toonbank ligt. „Welke telefoon is dat? Een iPhone?” Het is een OnePlus, gemaakt door het Chinese Oppo. De man knikt begrijpend. „Ja, iPhones zijn duur he?”