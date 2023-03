UWV: werkgevers kijken verder dan vakkennis

Arbeidsmarktadviseur bij het UWV Frank Eskes zegt dat de arbeidsmarkt continu verandert, maar dat het de laatste jaren veel sneller is gegaan door automatisering en digitalisering. „Denk bijvoorbeeld aan automonteurs die nu ook de boordcomputer moeten kunnen repareren, of docenten die werken met laptops in de klas. Omdat het werk verandert, zoeken werkgevers nu ook andere vaardigheden bij werknemers”, legt Eskes uit.

47% van de werkgevers verwacht dat digitale en vaktechnische vaardigheden steeds belangrijker gaan worden. Dat geldt ook voor andere soft skills, zoals communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid. Zo geeft 30% van de werkgevers aan personeel te willen werven dat oplossingsgericht kan denken. 29% selecteert nieuwe werknemers op communicatieve vaardigheden.

Huidig personeel moet ook meekunnen in de veranderende werkomgeving, als gevolg van de digitalisering. Ruim negen op de tien werkgevers willen hun medewerkers daarom om- of bijscholen, stelt het UWV. Om voldoende bekwaam personeel in huis te hebben, wil 43% van de ondervraagde bedrijven extra personeel aannemen, iets wat volgens het UWV „lastig” kan zijn, gezien de krappe arbeidsmarkt.

Eskes haalt een eerder onderzoek van het UWV aan, waaruit naar voren kwam dat zeven op de tien werkgevers de afgelopen jaren personeel hebben aangenomen dat niet helemaal voldoet aan de functie-eisen. „Werkgevers gaven daarbij aan het belangrijker te vinden dat kandidaten beschikken over de juiste vaardigheden en vakkennis dan dat zij beschikken over specifieke werkervaring en diploma’s.”