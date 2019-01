Olieprijs stroomt met kracht nieuwe jaar in

De Brent-prijs steeg rond 21.00 uur (Nederlandse tijd) nog eens 1% naar een stand van boven de $57 per vat. Vorige maand werd nog een dieptepunt van dicht tegen de $50 aangetikt. In oktober werd nog meer dan $86 per vat neergeteld.

Het toegenomen vertrouwen bij beleggers dat vooral de Amerikaanse economie de vaart er goed in houdt, gaf een nieuwe impuls aan de olieprijs. Ook is er optimisme in de oliemarkt dat China en Amerika hun handelsvete gaan oplossen.

Verder wordt er rekening mee gehouden dat de belangrijke olieproducent Saoedi-Arabië de oliekraan minder uitbundig zal opendraaien in 2019.