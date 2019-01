Trump: desnoods noodtoestand om bouw muur

Een confrontatie tussen Trump en de Democraten in het Congres over de financiering van het project heeft geleid tot een al twee weken durende sluiting van delen van de overheid. Trump zegt dat hij geen begroting zal steunen om de overheid volledig te financieren, totdat er geld voor de muur is vrijgemaakt.

Gevraagd op een persconferentie op het Witte Huis of hij heeft overwogen de nationale noodtoestand uit te roepen om de muur te bouwen, zei hij: ,,Ja, dat heb ik....We kunnen het doen. Ik heb het niet gedaan. Maar ik kan het doen.''

Trump en de leiders van de Democraten slaagden er vrijdag opnieuw niet in een deal te sluiten om de gedeeltelijke 'shutdown' van de Amerikaanse overheid te beëindigen.