Forse vergoeding na vals MeToo-alarm

De nu 47-jarige man was directeur België van Adveo, een groothandel in kantoor- en schoolartikelen, toen hij begin vorig jaar van zijn ceo te horen kreeg dat er klachten over seksuele intimidatie tegen hem lagen.

Hoorzitting

Er volgde een interne hoorzitting over die klachten – van één man en drie vrouwen – maar de uitkomst stond vast: in het MeToo-tijdperk zou de landendirecteur „hoe dan ook worden beschouwd als schuldige”, citeert de advocaat van de man de ceo in een e-mail.

Het gerechtshof Leeuwarden concludeert dat de topman vanaf het eerste moment blufte: er waren wel klachten, maar die gingen niet over seksuele intimidatie, en dat wist de topman ook.

Integriteit

Die aantasting in de persoonlijke integriteit van de landendirecteur, plus het feit dat Adveo niet goed hoor en wederhoor heeft gepleegd, is voor het Friese hof genoeg om een ontslagvergoeding toe te kennen van €40.000. Adveo moet ook ruim €17.000 aan advocaatkosten vergoeden.

De kantoorgroothandel „overweegt serieus” om naar de Hoge Raad te stappen, aldus de advocaat van het bedrijf.