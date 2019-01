Vijftigplussers: ook bekend maakt onbemind

Zelfs als werkgevers beter kunnen kennismaken met een oudere sollicitant, houden ze vast aan hun vooroordelen, stelt socioloog Jelle Lössbroek in een onderzoek waar hij volgende week aan de Universiteit Utrecht op promoveert.

Voornemen

Daarmee trekt Lössbroek een oplossing in twijfel die vaak geopperd wordt om de vooroordelen over 50-plussers weg te nemen: er vaker eentje op sollicitatiegesprek uitnodigen. Vorige maand nog riep directeur Tof Thissen van het UWV Werkbedrijf werkgevers op om als „goed voornemen” vaker ouderen te selecteren.

Maar zelfs als managers informatie krijgen over de productiviteit van een sollicitant – informatie dus die hun vooroordelen uit de weg zou moeten ruimen – kiezen ze opvallend vaak voor een jongere kandidaat, concludeert Lössbroek.

Last

Zelfs een oudere kandidaat die zeer gezond en productief is, heeft last van zijn leeftijd. De voorkeur voor jongeren is in sommige sectoren, zoals industrie, zorg en transport, extra sterk.

Ouderen die wel een baan hebben, krijgen eerder vrije dagen aangeboden dan trainingen om langer inzetbaar te blijven, blijkt daarbij uit het promotie-onderzoek.

Prikkels

Volgens Lössbroek zou het kunnen helpen als de overheid met financiële prikkels het personeelsbeleid van werkgevers probeert te sturen.