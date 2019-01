Galapagos gaat samenwerking aan met Fibrocor

Fibrocor is gespecialiseerd in de ontwikkeling van weefselspecifieke therapieën voor het behandelen van de onderliggende oorzaak van bepaalde aandoeningen van de nieren en andere organen. Bij het onderzoeksprogramma zal worden gekeken naar remmers die werken op een niet bekendgemaakt target. Het programma zit momenteel in de laatste optimalisatiefase.

Galapagos verkrijgt de wereldwijde commercialisatierechten, waarvoor Fibrocor een licentievergoeding ontvangt. Later komt het bedrijf mogelijk nog in aanmerking voor verdere mijlpaalbetalingen en royalty's. Galapagos is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het programma.

Bij Galapagos spreekt men van een ,,uitstekende strategische fit'', aangezien de onderneming erop inzet om de pijplijn voor IPF, en meer algemeen in fibrose, te blijven uitbreiden. Fibrocor werd begin 2017 in Toronto opgericht als een spin-off van het St. Michael's Hospital en Sinai Health Sytems.