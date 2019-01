'Interesse Apollo in vliegtuigleasetak GE'

Het Amerikaanse industriële concern GE gaat een lastige periode door. GE heeft te maken met een zeer zwakke vraag naar zijn gasturbines en torst bovendien een flinke schuldenlast met zich mee. De onderneming heeft meerdere bedrijfsonderdelen in de verkoop gezet. GE Capital Aviation Services geldt als een van de kroonjuwelen. Van een op handen zijnde deal is nog geen sprake. Meerdere bedrijven zouden interesse hebben in het onderdeel.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik