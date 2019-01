Hoop op handelsdeal tekent beursagenda

Afgelopen week boekte de AEX ondanks zeer volatiele handel 1,6% winst. Brentolie steeg zelfs met 9,1%. Wall Street sloot met forse winst na een zeer sterk banencijfer.

Aandelen Galapagos, Vopak, ING, ABN Amro en Shell waren afgelopen verkorte beursweek duidelijke winnaars in de Amsterdamse hoofdindex. Randstad, Philips en ASML behoorden tot de grootse verliezers.

,,De handelsoorlog blijft de grote onzekerheid voor beleggers”, aldus macroeconoom Arjan van Dijkhuizen van ABN Amro. „Ook de rest van het jaar trouwens.”

Want de vrees is dat resultaten van het overleg in China geen definitieve oplossing komt die beleggers na een zeer wisselende beursweek een duidelijk zicht op het eerste kwartaal kunnen geven. De deadline van de wapenstilstand tussen Washington en Peking loopt op 1 maart af.

China relevant

Het dramatische koersverlies van bijna 10% bij Apple na tegenvallende verkopen van vooral iPhones in China - en het verval van tech en veel beleggingssectoren - toont het belang van de Chinese economie, zegt macroeconoom Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer). ,,China blijft de olifant in de kamer. Iedere afspraak die Peking maakt, zullen beleggers als positief ontvangen.”

Amerikaanse bedrijven zullen vooral het effect van de recente goverment shutdown financieel gaan voelen, zegt Bender. Het Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel gedaan waarmee veel maar niet alle departementen weer open kunnen.

De Amerikaanse politiek kwam met president Trump niet tot overeenstemming over de overheidsbegroting, waarop Trump de sluiting als machtswapen hanteert. „Eerdere sluitingen waren hooguit voor 72 uur. Dit sleept al dagen”, zegt Bender, „en gaat de economie raken. Er zijn niet veel ambtenaren, en dus consumenten, die drie weken loon voor kunnen schieten. Bestedingen zullen onvermijdelijk afnemen. Trump heeft zich met een machinegeweer in de eigen voet geschoten.”

Rente-notulen

Beleggers kijken voor kwartaalresultaten en met name de vooruitblikken bij de presentaties vooral naar de financials, die eerder werden afgestraft. De renteverhogingen, normaal gunstig voor hun verdiensten, heeft aandelen als ING nog weinig gebracht.

Maandag volgt een serie inkoopmanagerscijfers uit Japan en de VS en de detailhandelsverkopen uit de eurozone. Woensdag vormen de hypotheekaanvragen uit de VS een indicator, net als de Amerikaanse olievoorraden. Donderdag kijkt de markt naar de notulen van de ECB voor een indicatie van een nieuwe renteverhoging.

Brexit is minder een actueel hoofdpijndossier geworden, maar vrijdag meldt het Verenigd Koninkrijk hoe de economische groei van de eilandeconomie er voor staat.

Op de bedrijvenagenda staan als eerste woensdag de vervoerscijfers van Air France-KLM, een handelsupdate donderdag van Takeaway.com en cijfers van RoodMicrotec.

